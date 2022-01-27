Домашние игры футбольного клуба "Зенит" в феврале пройдут при заполняемости трибун на 50%

ТАСС, 27 января. Домашние матчи санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" в феврале будут проводиться с 50-процентной заполняемостью трибун стадиона "Газпром Арена". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Первый официальный матч в 2022 году "Зенит" проведет 17 февраля дома, когда на "Газпром Арене" примет испанский "Бетис" в раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. 28 февраля петербуржцы сыграют с казанским "Рубином" в рамках Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах.