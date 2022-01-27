Сборная Ирана по футболу вышла на чемпионат мира

ТАСС, 27 января. Сборная Ирана по футболу обеспечила себе участие в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом стало известно после победы иранцев в матче седьмого тура азиатского отборочного турнира.

Иранцы обыграли команду Ирака со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе "Азади" в Тегеране. В составе победителей на 48-й минуте встречи отличился нападающий Мехди Тареми.

По итогам третьего этапа азиатского отборочного турнира в финальную часть чемпионата мира выходят по две лучшие команды из двух групп, сборные, занявшие третьи места, проведут два стыковых матчах.

Команды Ирана и Ирака представляют группу A отборочного турнира. Иранцы лидирует в турнирной таблице, набрав 19 очков в семи матчах, команда Ирака располагается на пятой строчке с четырьмя очками после семи игр. Благодаря этой победе сборная Ирана не опустятся ниже второго места. Вторыми идут футболисты Южной Кореи (17 очков), третьими - ОАЭ (6). Всего команды проведут по 10 матчей.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В финальную часть турнира ранее квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии и Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.

Сборная Ирана принимала участие в чемпионатах мира в 1978, 1998, 2006, 2014 и 2018 годах и ни разу не смогла преодолеть групповой этап.