Бывший футболист "Локомотива" Билялетдинов уверен, что Миранчуку стоит играть в "Аталанте"

ТАСС, 27 января. Бывший футболист московского клуба "Локомотив" Динияр Билялетдинов позитивно относится к решению итальянской "Аталанты" не отдавать в аренду и не продавать российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом он сообщил газете "Спорт-Экспресс".

Ранее генеральный директор "Аталанты" Лука Перкасси заявил, что Миранчук не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

"Надеюсь, он будет получать больше игровой практики, но вопрос, а могло ли что-то состояться в плане ухода в другой клуб? Может, не дошло дело до конкретики или не могли договориться, может, сам игрок не хотел понижать планку. "Аталанта" все-таки сильный клуб, просто так оттуда не надо уходить. Это позитивное решение, если Миранчук готов сражаться за место под солнцем. Будем ждать хорошей игры, но если он считает, что пока тяжеловато, надо что-то менять", - сказал Билялетдинов.

Миранчуку 26 лет, он перешел в "Аталанту" в сентябре 2020 года из "Локомотива". Контракт россиянина рассчитан до июня 2024 года. В сезоне-2021/22 он провел за команду 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.