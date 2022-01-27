В Москве прошла презентация книги Ксении Шойгу о триатлоне

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу представила свою книгу "Триатлон. История" в "Московском Доме книги" на Новом Арбате. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В создании книги участвовал коллектив авторов, в том числе заслуженный тренер России Дмитрий Бутков.

"Мне кажется, люди, занимающиеся триатлоном, достойны иметь такую книгу, - сказала Шойгу. - Мне остается им только аплодировать. Триатлонист - человек целеустремленный, любящий быть в одиночестве, имеющий достаточно крепкую нервную систему, это люди, готовые прийти на помощь. Я видела, как триатлонисты делились гидрокостюмами, как отдавали свои велосипеды, это история про победу духа над телом".

Шойгу также отметила прирост количества занимающихся триатлоном. "Большего прироста по количеству занимающихся, нежели в триатлоне, нет ни в хоккее, ни в футболе", - добавила президент федерации триатлона.