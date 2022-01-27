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Олимпиада-2022 в Пекине

Бразильская лыжница Моура попала в аварию и не выступит на Олимпиаде

Водитель автомобиля, в котором находилась спортсменка, погиб
Бруна Моура AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Бруна Моура
© AP Photo/Matthias Schrader

ТАСС, 27 января. Бразильская лыжница Бруна Моура пропустит Олимпийские игры в Пекине из-за попадания в автомобильную аварию. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Бразилии.

Авария произошла недалеко от населенного пункта Оберфинтль в Италии. Лыжница направлялась из Австрии в Германию, откуда должна была полететь на Олимпиаду. Автомобиль, в котором сидела Моура, врезался в грузовик. Водитель легковой машины умер на месте, 27-летняя спортсменка получила переломы руки и ноги и была госпитализирована.

"Я сидела на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности, врачи сказали, что это меня и спасло. На этот раз я не поеду на зимнюю Олимпиаду, но я жива", - цитирует лыжницу газета Globo.

Вместо Моуры в состав включена 17-летняя Эдуарда Рибера.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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