Бразильская лыжница Моура попала в аварию и не выступит на Олимпиаде

ТАСС, 27 января. Бразильская лыжница Бруна Моура пропустит Олимпийские игры в Пекине из-за попадания в автомобильную аварию. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Бразилии.

Авария произошла недалеко от населенного пункта Оберфинтль в Италии. Лыжница направлялась из Австрии в Германию, откуда должна была полететь на Олимпиаду. Автомобиль, в котором сидела Моура, врезался в грузовик. Водитель легковой машины умер на месте, 27-летняя спортсменка получила переломы руки и ноги и была госпитализирована.

"Я сидела на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности, врачи сказали, что это меня и спасло. На этот раз я не поеду на зимнюю Олимпиаду, но я жива", - цитирует лыжницу газета Globo.

Вместо Моуры в состав включена 17-летняя Эдуарда Рибера.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.