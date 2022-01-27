Хоккеиста "Джексонвилля" отстранили до конца сезона за расистский жест в адрес соперника

ТАСС, 27 января. Защитник клуба Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) "Джексонвилль" Джейкоб Панетта отстранен на оставшуюся часть сезона за оскорбительный жест в адрес темнокожего игрока "Южной Каролины" Джордана Суббана. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Инцидент произошел во время матча клубов 23 января. В овертайме между игроками команд произошла стычка, Суббан предложил Панетте подраться, на что тот изобразил поведение обезьяны. После этого Суббан набросился на Панетту, и на льду началась массовая потасовка. Оба канадских игрока получили удаления до конца игры. "Джексонвилль" одержал победу со счетом 1:0.

"Бестактные действия и жесты, независимо от намерений, недопустимы в нашей игре", - заявил комиссар ECHL Райан Крелин. - Мы все должны извлечь уроки из этого инцидента и стать лучше".

Панетта имеет возможность обратиться в ECHL с просьбой о сокращении срока дисквалификации после 17 марта. Если срок дисквалификации останется прежним, то форвард пропустит оставшиеся 34 матча регулярного чемпионата и встречи плей-офф.

Суббану 26 лет, он был выбран "Ванкувером" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2013 году в четвертом раунде под общим 115-м номером, но не провел ни одного матча в лиге. Его брат Пи-Кей Суббан выступает за клуб НХЛ "Нью-Джерси", 32-летний защитник является олимпийским чемпионом 2014 года, трехкратным участником Матчей всех звезд НХЛ.