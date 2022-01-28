Леброна Джеймса и Кевина Дюранта выбрали капитанами команд Матча всех звезд НБА

ТАСС, 28 января. Форварды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и "Бруклина" Кевин Дюрант назначены капитанами команд Матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Джеймс и Дюрант стали капитанами как лидеры голосования среди болельщиков. Капитаны определят составы команд в ходе драфта из баскетболистов, выбранных на основе опроса болельщиков, действующих игроков лиги и журналистов.

От Восточной конференции были выбраны Яннис Адетокумбо ("Милуоки"), Джоэл Эмбиид ("Филадельфия"), Демар Дерозан ("Чикаго"), Трэй Янг ("Атланта"). Западную конференцию представят Стефен Карри, Эндрю Уиггинс (оба - "Голден Стэйт"), Никола Йокич ("Денвер"), Джа Морант ("Мемфис").

Звездный уик-энд НБА состоится с 18 по 20 февраля. Матч всех звезд пройдет 20 февраля в Кливленде на арене "Рокет Мортгейдж Филдхаус".

В прошлом году Джеймс и Дюрант также были выбраны капитанами команда Матча всех звезд НБА. Он прошел в Атланте 8 марта и завершился победой командой Джеймса со счетом 170:150.