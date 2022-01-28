Сборная Аргентины по футболу без Месси обыграла чилийцев в матче отбора на чемпионат мира

ТАСС, 28 января. Аргентинские футболисты со счетом 2:1 победили чилийцев в гостевом матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

В составе аргентинцев отличились Анхель Ди Мария (10-я минута), Лаутаро Мартинес (34). У чилийцев гол забил Бен Бреретон (21). Из-за заражения коронавирусом встречу пропускали главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони и его помощник Пабло Аймар.

По итогам южноамериканского отборочного турнира в финальную часть чемпионата мира выходят четыре лучшие команды, сборная, занявшая пятое место, будет участвовать в стыковых матчах с представителями других конфедераций. Первое место в турнирной таблице занимают бразильцы, набравшие 36 очков в 14 играх. Вторыми идут аргентинцы (32 очка; 14 игр), третьими - эквадорцы (24; 15), четвертыми - уругвайцы (19; 15), далее следуют колумбийцы (17; 14), перуанцы (17; 14), чилийцы (16; 15), боливийцы (15; 14), парагвайцы (13; 15) и венесуэльцы (7; 14). Сборные Бразилии и Аргентины уже обеспечили себе участие в финальной части чемпионата мира.

В составе сборной Аргентины на зимние матчи отборочного раунда не был вызван семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси, 2 января сдавший тест на коронавирус с положительным результатом. 5 января аргентинец выздоровел, однако Скалони решил дать форварду время на восстановление после болезни.

Следующий матч сборная Аргентины проведет 2 февраля дома против колумбийцев. Команда Чили 1 февраля сыграет на выезде с боливийцами.