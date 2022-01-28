Гол Малкина не помог "Питтсбургу" победить "Сиэтл" в матче НХЛ

ТАСС, 28 января. "Питтсбург" со счетом 1:2 в овертайме проиграл "Сиэтлу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Питтсбурга" шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин (49-я минута). У "Сиэтла" отличились Джаред Маккан (57) и Адам Ларссон (62).

Россиянин забросил четвертую шайбу в девяти матчах текущего сезона, также на его счету шесть голевых передач. Он набрал очки в шестой игре подряд. 4 июня 2021 года Малкин перенес операцию на правом колене, он провел первую встречу нынешнего регулярного чемпионата 12 января.

"Питтсбург" занимает первое место в таблице Столичного дивизиона с 60 очками в 43 матчах. "Сиэтл" идет восьмым в Тихоокеанском дивизионе, набрав 32 очка за 43 игры.

Следующий матч "Питтсбург" проведет 29 января дома против "Детройта", "Сиэтл" в тот же день на выезде сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс".