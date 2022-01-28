Российские конькобежцы и шорт-трекисты в полном составе готовятся к Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Сборные России по конькобежному спорту и шорт-треку в полном составе находятся в Пекин и готовятся к Олимпийским играм. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев России.

"Наши команды по шорт-треку и конькобежному спорту в полном составе на Играх в Пекине. Утром 27 января в Пекин прибыли команда по шорт-треку и спринтерские команды конькобежцев. Поздно вечером прилетели группы Павла Абраткевича и Виктора Сивкова. Рано утром 28 января в Пекин прибыл Семен Елистратов (олимпийский чемпион по шорт-треку - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.