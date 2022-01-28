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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигурист Квителашвили будет знаменосцем сборной Грузии на открытии Олимпиады

Вторым знаменосцем команды будет горнолыжница Нино Циклаури
Морис Квителашвили EPA/MARKKU OJALA
Описание
Морис Квителашвили
© EPA/MARKKU OJALA

ТАСС, 28 января. Фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури выбраны знаменосцами грузинской команды на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Грузии.

За сборную Грузии на Олимпийских играх выступят девять спортсменов. В фигурном катании выступят Морис Квителашвили, Анастасия Губанова, Лука Берулава и Карина Сафина, Мария Казакова и Георгий Ревия, в горнолыжном спорте - Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе, в санном спорте - Саба Кумариташвили.

Квителашвили 26 лет, ранее он представлял сборную России, с 2016 года выступает за Грузию. В 2020 году впервые в истории страны он завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в мужском одиночном катании. Спортсмен тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

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