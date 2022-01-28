Заседание суда по иску Газизова о выплатах по расписке от Федуна перенесено

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Заседание Октябрьского суда города Уфы по иску бывшего генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова, касающегося выплат от московского футбольного клуба по расписке от председателя совета директоров красно-белых Леонида Федуна, перенесено. Об этом ТАСС сообщила представитель "Спартака" Елена Чачуа.

Ранее Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств. Бывший гендиректор "Спартака" предоставил бумагу, которую по его словам, была написана рукой Федуна. В ней было указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций "Спартака". Федун заявил, что документ, который приложен к иску Газизову, не является частью трудового договора.

"Заседание перенесено на 4 марта, естественно, пройдет в Октябрьском суде, потому что тот же судья слушает дело, - сказала Чачуа. - В начале они подали иск, он был удивительным, потому что господин Газизов требует выплату бонуса за спортивный сезон-2019/20. Этот сезон закончился 22 июля 2020 года, а господин Газизов вышел на работу 21 июля 2021 года. Соответственно, он требовал эту выплату на день увольнения - 9 декабря 2020 года, получается, что в том сезоне проработал один день".

"Мы были в недоумении, в прошлый раз приехали на заседание, но на предварительном заседании представитель Газизова сказал, что в иске техническая ошибка. Сегодня они подали новое заявление, так как суд принял его, то дело отложилось, потому что сторонам нужно подготовиться. Если это была техническая ошибка, и они имели в виду сезон-2020/21, то у них все расчеты говорят, что срок задолженности наступил в день увольнения, понятно, что тогда никто не знал, кто и где будет, потому что сезон не закончился", - добавила представитель "Спартака". - Комментировать новый иск рано, он был вручен представителем клуба только в процессе, а Федуну и вовсе направлен не был".

Чачуа отметила, что Газизов требует от Федуна и клуба солидарно больше 100 млн рублей. "Там больше 86 млн получается, потому что он пересчитал. Вместе с процентами получается больше 100 млн рублей", - отметила Чачуа.

К настоящему моменту ТАСС не удалось получить комментарий Газизова. Он занимал должность генерального директора "Спартака" с июля 2020 года, 8 декабря покинул этот пост. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.