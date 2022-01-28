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Олимпиада-2022 в Пекине

Старшего тренера сборной Украины по биатлону Санитру отправили на самоизоляцию в Пекине

Он будет удаленно консультировать спортсменов и тренеров национальной команды на Олимпийских играх

ТАСС, 28 января. Словак Юрай Санитра, занимающий пост старшего тренера сборной Украины по биатлону, отправлен на самоизоляцию после двух положительных результатов тестов на коронавирус, сданных в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Первый тест был сдан в аэропорту, второй - уже в Олимпийской деревне. Как сообщает пресс-служба, специалист будет удаленно консультировать спортсменов и других тренеров команды - Алексея Кравченко и Игоря Ященко. Ранее коронавирус был выявлен у тренера мужской сборной России Сергея Башкирова.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Первые медали в биатлоне будут разыграны 5 февраля в смешанной эстафете.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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