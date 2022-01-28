Старшего тренера сборной Украины по биатлону Санитру отправили на самоизоляцию в Пекине

ТАСС, 28 января. Словак Юрай Санитра, занимающий пост старшего тренера сборной Украины по биатлону, отправлен на самоизоляцию после двух положительных результатов тестов на коронавирус, сданных в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Первый тест был сдан в аэропорту, второй - уже в Олимпийской деревне. Как сообщает пресс-служба, специалист будет удаленно консультировать спортсменов и других тренеров команды - Алексея Кравченко и Игоря Ященко. Ранее коронавирус был выявлен у тренера мужской сборной России Сергея Башкирова.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Первые медали в биатлоне будут разыграны 5 февраля в смешанной эстафете.