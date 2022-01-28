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Биатлон

Российский биатлонист Поршнев стал вторым в спринтерской гонке на чемпионате Европы

Соревнования проходят в Германии
Никита Поршнев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Никита Поршнев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 28 января. Россиянин Никита Поршнев занял второе место в спринте на 10 км на чемпионате Европы по биатлону. Соревнования проходят в германском Арбере.

Победителем стал норвежец Эрленн Бьонтегор, который преодолел дистанцию за 26 минут 39,4 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Поршнев преодолел дистанцию без промахов и уступил победителю 20,6 секунды. Тройку призеров замкнул представитель Германии Лукас Фрацшер (отставание - 22,9 секунды; 1 промах). Россиянин Петр Пащенко занял четвертое место (+23,4; 1).

Россиянин Александр Поварницын занял 13-е место (+1.07,3; 1), Ильназ Мухамедзянов - 14-е (+1.15,6; 3), Василий Томшин - 17-е (+1.19,3; 2), Михаил Первушин - 45-е (+2.38,6; 3).

Поршневу 25 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в эстафете. Также на его счету золото, серебро и бронза Универсиады 2019 года.

В пятницу на чемпионате Европы также состоится женская спринтерская гонка.

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