Камельзон: Медведеву будет тяжело в финале Australian Open против Надаля

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль имеет большой опыт, поэтому россиянину Даниилу Медведеву будет сложно играть против него в финале Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон.

В пятницу Медведев победил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Надаль в обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Финал состоится 30 января.

"Перед матчем я говорил, что шансы у обоих на победу равные, все-таки это Циципас, который умеет играть, - сказал Камельзон. - Так и получилось, но Медведев отыграл на 100%. Сегодня Медведев - игрок номер один мирового класса, обыграть его нелегко, посмотрим, что сделает Надаль".

"С Надалем будет трудная игра, потому что не стоит забывать, что у него 20 побед на турнирах Большого шлема, он не новичок в теннисе. Надаль имеет большой опыт, он будет искать варианты, как играть с Медведевым, - сказал собеседник агентства. - У российского спортсмена интересная работа - выиграть Открытый чемпионат Австралии, у Надаля есть харизма, плюс он левша, будет хороший матч. Надаль не играл из-за перерыва (в августе 2021 года испанец досрочно завершил сезон из-за травмы - прим. ТАСС), однако пришел и показывает хороший результат, но Медведев захватил позицию лидера мирового тенниса и не отдает".

Камельзон рассказал, что гордится Медведевым. "Я горжусь тем, что все-таки наш российский спортсмен в финале. Это очень важно, чтобы за спортсменами стояла страна. Я это приветствую, мне это нравится", - отметил он.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии.