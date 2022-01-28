Кафельников: Медведев готов лучше Надаля, поэтому выиграет Australian Open

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев одержал комфортную победу над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open, он будет готов к финалу с испанцем Рафаэлем Надалем на 100%. Такое мнение ТАСС высказал двукратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников.

В пятницу Медведев обыграл Циципаса, встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. В финале он сыграет с Надалем, который победил итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Финал состоится 30 января.

"В третьем и четвертом сетах вообще было без вариантов - 6:4, 6:1, - сказал Кафельников. - Все, что я прогнозировал, так и произошло. Комфортная победа, не особо [много] было затрачено физических сил. Поэтому я думаю, что к воскресенью Медведев будет готов на 100%".

"Что касается финала, я думаю, что победит теннисист, который лучше готов, который лучше играет, особенно в пятисетовом матче. На данный момент Медведев готов лучше, чем Надаль. Он физически крепче, арсеналом оснащен лучше Надаля. Если и будет какая-то борьба, то максимум четыре сета, но Медведев победит", - добавил Кафельников.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии.