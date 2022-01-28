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Футбол в России

Гончаренко рассказал, как узнал о своей отставке из футбольного клуба "Краснодар"

По словам тренера, он прочитал новость на сайте команды
Виктор Гончаренко Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Виктор Гончаренко
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 28 января. Белорусский специалист Виктор Гончаренко узнал о своей отставке из "Краснодара", прочитав новость на сайте команды. Об этом он рассказал в передаче "Коммент.Шоу" на одноименном YouTube-канале.

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"Краснодар" объявил об отставке Гончаренко с поста главного тренера команды 5 января. Новым главным тренером краснодарского клуба стал немец Даниэль Фарке.

"Знал ли о расторжении контракта? Нет, прочитал на сайте", - рассказал Гончаренко.

Также Гончаренко отметил, что до этого шла активная подготовка к сборам команды. "Да, я общался с начальником команды по поводу того, что мы будем делать на сборах, какие будут спарринги. Также общался с тренером по физподготовке. Мы готовили все для того, чтобы работать дальше".

Гончаренко возглавлял "Краснодар" с апреля 2021 года. По итогам прошлого сезона чемпионата России "Краснодар" занял 10-е место. В текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) команда занимает пятую строчку с 29 очками после 18 игр. Следующую игру "Краснодар" проведет дома 27 февраля против московского "Локомотива".

Теги
Российский футболГончаренко, Виктор Михайлович
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