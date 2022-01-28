Чемпионат мира по бенди в Сыктывкаре не будет перенесен из-за пандемии коронавируса

СЫКТЫВКАР, 28 января. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею с мячом (бенди) среди мужских команд пройдет в Сыктывкаре в марте - апреле 2022 года, несмотря на пандемию коронавируса. Соответствующее решение было принято в пятницу на заседании федерального оперативного штаба, сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба, комментарий которого приводит пресс-служба правительства региона.

Ранее глава Коми выражал сомнение, что чемпионат будет проведен в срок, из-за роста заболеваемости коронавирусом.

"Зампредседателя правительства России Татьяна Голикова и Минспорт РФ в лице замминистра Алексея Морозова согласились и поддержали нашу просьбу о проведении 41-го чемпионата мира по хоккею с мячом. Мы ждем чемпионат, мы к нему подготовились. Нам еще придется сделать очень многое с учетом роста заболеваемости. Но самое главное, решение федерального оперштаба - чемпионату мира по хоккею с мячом в марте-апреле 2022 года в Сыктывкаре быть", - заявил Уйба.

По словам главы региона, учитывая, что по всей стране, в том числе и в Коми, наблюдается очень высокий рост заболеваемости ковидом, в том числе и штаммом "омикрон", рост будет продолжаться как минимум еще шесть недель, из чего следует, что в первую декаду марта регион еще может быть на пике заболеваемости. "Я обратился к Татьяне Голиковой с просьбой поддержать нашу инициативу о проведении чемпионата, несмотря на сложные условия. Сегодня на оперштабе этот вопрос рассматривался, непростое решение, мы его отстаивали, аргументируя, что республика готова. Действительно, мы провели очень большую работу: полная реконструкция стадиона, подготовка плана проведения, согласованного с Роспотребнадзором в условиях ковида, отдельные помещения для размещения всех команд, отдельные автобусы для передвижения, внутри стадиона тоже отдельные раздевалки и санитарные комнаты для каждой команды", - пояснил глава региона.

Уйба отметил, что был принят очень жесткий регламент по тестированию на COVID-19 - это ежедневное тестирование всех членов сборных команд. "Это очень большая нагрузка на республику - и инструментальная, и материальная. Попросил у Минспорта оплаты ПЦР-тестирования, притом, что будет очень большое его количество", - сказал глава региона.

Власти Коми также намерены решить вопрос с заполняемостью трибун. "Сегодня пока прозвучало требование - без зрителей. Но, думаю, что к концу февраля - к началу марта на фоне общей нашей дисциплины, что мы все будем вакцинироваться, соблюдать масочный режим, дистанцирование, быстрее выйдем из ковидной вспышки, связанной с "омикроном". Тогда я вновь обращусь к Татьяне Голиковой, чтобы нам разрешили 50-процентную рассадку - поддержка команд очень важна", - заключил глава Коми.

О чемпионате мира

Мировое первенство должно пройти с 27 марта по 3 апреля в Сыктывкаре. Первоначально турнир планировалось провести в 2021 году, но он был перенесен из-за сложной эпидемиологической обстановки на 2022 год. В ходе подготовки и в рамках празднования 100-летия Республики Коми в Сыктывкаре провели реконструкцию центрального стадиона.

На 28 января в Коми всего выявлен 102 591 заразившийся коронавирусом, из 738 заболевших за сутки госпитализирован 101 пациент. Выздоровели 93 782 человека, умерли 2 772. В регионе подтверждено более 60 случаев заражения "омикроном". На 28 января привито первым компонентом вакцины 423 872 человека, коллективный иммунитет составляет 72%.