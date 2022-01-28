Ваноли подвел итоги первого матча во главе футбольного клуба "Спартак"

ТАСС, 28 января. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Паоло Ваноли рад ошибкам своей команды в товарищеском матче против словацкого "Слована", поскольку они позволят красно-белым прогрессировать. Комментарий Ваноли приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Спартак" сыграл вничью со "Слованом" со счетом 2:2 в товарищеском матче на сборе в Дубае. Игра против словацкой команды стала первой для красно-белых под руководством Ваноли, итальянец возглавил московский клуб 17 декабря.

"Сейчас моя цель - смотреть не на результат, а на рост команды и понимать, в каком направлении мы движемся. Я благодарю игроков. Сегодня был первый матч после очень большой нагрузки, поэтому определенная усталость у игроков была. Я рад, что у нас были ошибки, потому что они дают возможность прогрессировать", - сказал Ваноли.

"Сейчас мы пробуем поставить нашу игру, но мы еще должны научиться работать как команда. Могу сказать, что они хорошо отыграли. "Слован" провел больше матчей, но это хороший первый матч", - заключил тренер красно-белых.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 23 очка после 18 туров. Следующий официальный матч клуб проведет 26 февраля в чемпионате России дома против ЦСКА.