Организаторы Олимпиады отметили, что случаев заражения среди приезжающих станет больше

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Количество положительных результатов тестов на коронавирус, взятых у приезжающих на Олимпийские игры в Пекине, со временем должно увеличиться. Об этом журналистам рассказал глава медицинской экспертной панели Олимпиады Брайан Макклоски.

"Цифры [выявленных заражений] находятся в рамках того, что мы ожидали увидеть. Мы создали три уровня защиты, чтобы защитить Китай от проникновения инфекции, - сказал Макклоски. - Мы сейчас подходим к пику приезда людей на Олимпиаду. 3 тыс. человек приехали в последние дни, так что и число положительных тестов будет увеличиваться".

"Что касается уровней, то первый - тестирование перед отъездом, второй - тестирование в аэропорту. И третий - это тестирование внутри "пузыря". Каждый внутри системы, протестированный положительно, проходит подтверждающий тест. Если он оказывается негативным, то этот человек не считается позитивно протестированным", - добавил он.

Макклоски подытожил работу по обеспечению безопасности от коронавируса. "Я рад быть здесь и наблюдать, насколько хорошо все работает в действительности. В аэропорту я был поражен, насколько четко организована система. Поэтому мы можем быть уверены, что Игры пройдут безопасно для их участников и народа Китая", - подчеркнул он.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.