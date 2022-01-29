Харитонов победил Спонга на турнире Eagle FC в Майами

ТАСС, 29 января. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов победил представителя Суринама Тайрона Спонга в главном поединке на турнире лиги Eagle FC (EFC 44). Соревнования прошли в Майами.

Харитонов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

Eagle FC была основана бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. EFC 44 стал первым турниром лиги, проведенным за пределами России.

41-летний Харитонов имеет на своем счету 32 победы в смешанных единоборствах, восемь поражений, еще два поединка признаны несостоявшимися. Спонгу 36 лет, он одержал две победы и потерпел одно поражение в ММА.