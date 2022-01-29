Эксперты довольны стандартами системы ковид-тестирования перед Олимпиадой

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Специалисты выразили удовлетворение стандартами системы тестирования на коронавирус, которая применена в Китае перед Олимпийскими играми в Пекине. Об этом журналистам рассказал глава медицинской экспертной панели Олимпийских игр Брайан Макклоски.

По последней информации, власти Китая выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом среди тех, кто прибыл на Олимпийские игры.

"Панель экспертов довольна стандартами системы тестирования, которые применяются в Китае", - сказал Макклоски.

Заместитель директора оргкомитета Олимпийских игр в Пекине по контролю за пандемией Хуан Чунь исключил вероятность манипулирования ковид-тестами. "Мы никогда на такое бы не пошли, - сказал он. - ПЦР-тест, который мы применяем, отвечает стандартам ВОЗ, международным стандартам, он признан медицинскими экспертами как из-за границы, так и внутри Китая. И мы выбрали квалифицированные лаборатории, которые признаны медицинскими властями Китая и которые придерживаются конкретных и строгих процедур. У них хорошая система контроля качества и безопасности".

"Реактивы, которые мы используем, также признаны на международном уровне и китайскими экспертами. Также важно, что все медицинские работники, участвовавшие в процедуре, имеют хороший опыт работы за спиной и были допущены к процессу только после специальных занятий. Также медицинские власти Китая часто посещают эти лаборатории, чтобы проверить качество работы, и если выявляются несоответствия, то они заставляют немедленно внести улучшения в работу", - добавил он.

Хуан Чунь напомнил про количество тестов, которые сдают иностранцы. "Если они получают позитивный тест в первый раз, они должны пройти подтверждающее тестирование, - сказал он. - И я хочу, чтобы все атлеты и заинтересованные лица не ставили под вопрос надежность наших тестов".