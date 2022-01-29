Информация о решении CAS по квотам российским фристайлистам будет объявлена 31 января

ПЕКИН, 29 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация фристайла России (ФФР) совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР) сообщит об итогах рассмотрения Спортивным арбитражным судом (CAS) обращения о предоставлении дополнительных олимпийских квот 31 января. Об этом ТАСС заявил президент ФФР Алексей Курашов.

ФФР рассчитывает на получение двух квот на Олимпийские игры в могуле для Артема Шульдякова и Андрея Махнева.

"Мы написали обращение в CAS, в понедельник мы дадим официальный релиз после рассмотрения. Суд состоялся в пятницу, но официальную информацию мы не даем, чтобы сделать это совместно с ОКР", - сказал Курашов.

Олимпийские соревнования по фристайлу пройдут с 3 по 19 февраля.