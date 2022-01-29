Тест на коронавирус шведского лыжника Юханссона показал положительный результат

ТАСС, 29 января. Шведского лыжника Лео Юханссона отправили на карантин из-за положительного результата теста на коронавирус по прилете в Пекин на Олимпийские игры. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Швеции.

За две недели до отъезда в Пекин у Юханссона уже был положительный результат теста на коронавирус на сборах в Италии. Однако после шесть ПЦР-тестов лыжника дали отрицательный результат. Под наблюдением также будут находиться шведские лыжники Маркус Грате и Калле Хальфварссон, которые контактировали с Юханссоном.

Юханссон может вернуться к тренировкам в составе сборной Швеции, если два следующих теста на коронавирус покажут отрицательный результат с интервалом в 24 часа.

Юханссону 22 года, он впервые участвует на Олимпийских играх. В текущем сезоне Кубка мира в личных гонках швед не поднимался выше 13-го места.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.