"Зенит" отправился на сборы в Португалию без футболиста Азмуна

ТАСС, 29 января. Российский футбольный клуб "Зенит" отправился на тренировочные сборы в Португалию без иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Азмун в январе подписал контракт с германским "Байером", к которому должен присоединиться после окончания текущего сезона. Ранее появилась информация, что иранский футболист может оказаться в "Байере" уже зимой, если "Зенит" успеет подписать в зимнее трансферное окно бразильского нападающего Юри Алберто.

На тренировочный сбор отправились 27 футболистов, в том числе и новички клуба - нападающий Иван Сергеев и защитник Арсен Адамов. Полузащитник "Зенита" и сборной Колумбии Вильмар Барриос присоединится к клубу после окончания отборочных матчей к чемпионату мира в Катаре.

Азмуну 27 лет, за "Зенит" он выступает с 2019 года, в составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок России. Всего за клуб иранец провел 104 матча, забив 62 гола и отдав 23 результативные передачи.

"Зенит" занимает первое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 38 очков после 18 игр. Ближайший официальный матч клуб проведет 17 февраля против испанского "Бетиса" в раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.