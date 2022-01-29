Поздняков: российским спортсменам по силам бороться за треть медалей Олимпиады в Пекине

ТАСС, 29 января. Спортсменам сборной России по силам бороться за треть медалей Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1" высказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

На Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов наград, перед российскими спортсменами поставлена задача завоевать 30 медалей и попасть в число трех лучших команд медального зачета.

"Для нас большой интерес представляют спортсмены из фристайла, они хорошо зарекомендовали себя на предыдущих Играх, - сказал Поздняков. - У нас молодая и опытная команда сноубордистов, которые завоевали чемпионские титулы на предыдущих чемпионатах мира. Это дает нам надежду, что мы можем быть успешны".

"Мы не должны забывать про конькобежный спорт, шорт-трек. Наши спортсмены готовы соревноваться в борьбе за треть всех разыгрываемых наград. Нынешний состав команды, если все доедут и примут участие, безусловно, будет самым успешным за последние годы", - добавил он.

Поздняков отметил большой интерес, который в России вызывают соревнования по хоккею и фигурному катанию. "Для нас фигурное катание является национальным видом спорта, будем болеть за наших замечательных фигуристов", - отметил он.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.