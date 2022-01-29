Австралийцы Коккинакис и Кирьос победили на Australian Open в парном разряде

ТАСС, 29 января. Австралийские теннисисты Танаси Коккинакис и Ник Кирьос в финале Australian Open в парном разряде обыграли своих соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Перселла.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4. В миксте победителями турнира стали француженка Кристина Младенович и хорват Иван Додиг, в финале обыгравшие австралийцев Джейми Форлис и Джейсона Кублера со счетом 6:3, 6:4.

Коккинакису 25 лет, он занимает 103-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету один титул под эгидой организации в одиночном разряде, два - в парном. Победа в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года - его лучший результат на турнирах Большого шлема.

26-летний Кирьос располагается на 115-м месте в мировом рейтинге. Он шесть раз выигрывал турниры ATP в одиночном разряде, дважды - в парном. Победа в финале Открытого чемпиона Австралии является лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии завершится в воскресенье финальным матчем в мужском одиночном разряде, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Начало встречи запланировано на 11:30 мск. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.

В новость внесены изменения (16:30 мск) - добавлен бэкграунд.