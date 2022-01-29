В Минспорте прокомментировали ситуацию с положительными ПЦР-тестами в олимпийской сборной

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Олимпийская сборная России строго соблюдает утвержденный совместно с Роспотребнадзором и согласованный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) регламент по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при проведении тренировочных мероприятий заключительного этапа тренировочных сборов и оперативно справляется со случаями заражения коронавирусом в команде. Об этом говорится в заявлении Минспорта России, распространенном пресс-службой ведомства.

Перед вылетом в Пекин на Олимпийские игры и по прилете в столицу Китая в олимпийской сборной России было зафиксировано несколько положительных результатов тестов на коронавирус.

"В целях обеспечения максимальной безопасности спортсменов и членов сборных команд на заключительном этапе подготовки к Олимпийским играм строго соблюдается утвержденный совместно с Роспотребнадзором и согласованный ФМБА регламент по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при проведении тренировочных мероприятий заключительного этапа подготовки спортивных сборных команд России к Олимпийским и Паралимпийским играм в Пекине на федеральных спортивных базах, подведомственных министерству спорта, и региональных спортивных объектах, который позволяет минимизировать риски для здоровья олимпийцев, - говорится в заявлении. - Все команды сопровождают врачи, которые контролируют состояние здоровья спортсменов, тренеров и специалистов".

В заявлении отмечается, что все члены сборных команд ежедневно сдают ПЦР-тесты. "В случае получения положительного результата ПЦР-теста на коронавирус согласно регламенту спортсмены оперативно размещаются на карантин или перемещаются на самоизоляцию, - говорится в сообщении. - Важно отметить, что во всех случаях положительного результата ПЦР-теста на коронавирус, зафиксированных за последние 14 дней, заболевание проходит бессимптомно".

"Вне зависимости от ранее полученных результатов, ключевой критерий получения разрешения на въезд в Пекин для аккредитованных членов олимпийской делегации - наличие двух отрицательных ПЦР-тестов - за 72 и 48 часов до вылета, - говорится в заявлении. - Вылет российских олимпийцев в Пекин осуществляется в ежедневном режиме и продолжится до 11 февраля. Решение об участии в Играх переболевших ковидом спортсменов принимают тренеры и медицинский штаб сборных команд. Отметим, что сейчас в одинаковой ситуации находятся спортсмены из всех стран. В условиях распространения нового штамма "омикрон" в зарубежных командах также фиксируются случаи положительных ПЦР-тестов на коронавирус. Россия справляется с ситуацией в оперативном рабочем режиме".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.