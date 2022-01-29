Биатлонистка Стремоус победила в гонке преследования на чемпионате Европы

ТАСС, 29 января. Молдавская биатлонистка Алина Стремоус выиграла гонку преследования на 10 км на чемпионате Европы в германском Арбере.

Результат победительницы составил 30 минут 39,2 секунды с четырьмя промахами. Второе место заняла немка Янина Хеттих (отставание 17,7 секунды; пять промахов), третье - норвежка Дженни Энодд (+26,8; 4).

Россиянка Лариса Куклина заняла пятое место (+1.32,6; 5), Евгения Буртасова - 11-е (+2.38,6; 8), Анастасия Шевченко - 17-е (+2.51,2; 9), Наталья Гербулова - 26-е (+3.06,1; 8), Виктория Сливко - 38-е (+4.06,1; 8). Анастасия Гореева, которая должна была стартовать под 35-м номером, не вышла на старт из-за недомогания, сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.

Стремоус 26 лет, она начинала карьеру в России, но с 2020 года выступает за молдавскую команду. Победа на чемпионате Европы является лучшим достижением в карьере биатлонистки. Ранее в Арбере Стремоус заняла второе место в индивидуальной гонке.

Чемпионат Европы завершится 30 января.