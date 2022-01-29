{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Футболист Джикия пожелал российским олимпийцам завоевать как можно больше золотых медалей

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля
Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу и московского "Спартака" Георгий Джикия пожелал российским спортсменам на предстоящей Олимпиаде в Пекине завоевать максимальное количество золотых медалей и обойтись без травм. Комментарий футболиста приводит служба информации Олимпийского комитета России.

"Хочу поздравить спортсменов с открытием Олимпийских игр и пожелать им удачи, здоровья, чтобы они без травм прошли весь путь и привезли домой как можно больше золотых медалей", - сказал Джикия.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине пройдет 4 февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Биатлон
Драчев назвал закрытым клубом женскую сборную России по биатлону
В субботу на чемпионате Европы победительницей гонки преследования стала представляющая Молдавию Алина Стремоус, начинавшая карьеру в России
Драчев назвал закрытым клубом женскую сборную России по биатлону
Читать полностью