Футболист Джикия пожелал российским олимпийцам завоевать как можно больше золотых медалей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу и московского "Спартака" Георгий Джикия пожелал российским спортсменам на предстоящей Олимпиаде в Пекине завоевать максимальное количество золотых медалей и обойтись без травм. Комментарий футболиста приводит служба информации Олимпийского комитета России.

"Хочу поздравить спортсменов с открытием Олимпийских игр и пожелать им удачи, здоровья, чтобы они без травм прошли весь путь и привезли домой как можно больше золотых медалей", - сказал Джикия.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине пройдет 4 февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля.