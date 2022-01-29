Олимпийский комитет России потребует реформировать работу выездной панели CAS

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный совет по спортивному арбитражу (ICAS) с требованием реформировать работу выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) для обеспечения права спортсменов на экстренную судебную защиту по вопросу участия в Играх. Об этом сообщает служба информации ОКР.

В настоящее время решается вопрос о предоставлении сборной России по фристайлу двух дополнительных квот в мужском могуле для Артема Шульдякова и Андрея Махнева. Россияне не смогли выступить на этапах Кубка мира, являющихся отборочными на Олимпиаду, в ряде дисциплин из-за отказа американских и канадских властей впускать их. 28 января состоялось слушание по делу в гибридном формате, было вынесено решение о том, что у выездной панели CAS отсутствует юрисдикция рассматривать указанный спор. Федерация фристайла России (ФФР) совместно с ОКР сообщит об итогах рассмотрения CAS обращения о предоставлении дополнительных олимпийских квот 31 января.

"Единственное, о чем мы можем заявить с уверенностью, - ОКР в ближайшее время обратится в Международный олимпийский комитет и Международный совет по спортивному арбитражу с требованием реформировать работу выездной коллегии CAS таким образом, чтобы спортсмены имели право на экстренную судебную защиту по всем вопросам, касающимся их участия в Олимпийских играх", - говорится в сообщении.

Олимпийские соревнования по фристайлу пройдут с 3 по 19 февраля.