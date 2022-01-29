Сборная России по лыжному спорту вылетела из Милана в Пекин для участия в Олимпиаде

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Сборная России по лыжным гонкам вылетела из Милана в Пекин для участия в Олимпийских играх. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе команды.

Самолет авиакомпании Air China с российскими лыжниками и их тренерами вылетел из аэропорта Мальпенса в 16:46 по среднеевропейскому времени (18:46 мск).

"Все, кто планировал сегодня вылетать из Милана, находятся на борту", - сказал ТАСС тренер сборной России Егор Сорин.

Его коллега Сергей Турышев ранее сообщал ТАСС, что команда чувствует себя хорошо, у всех на руках зеленые QR-коды здоровья, дающие право на перелет в Пекин после успешно сданных тестов на коронавирус.

В состав олимпийской сборной входят трехкратный серебряный призер Олимпиады 2018 года Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев. В женскую команду включены бронзовый призер Игр в Пхёнчхане Наталья Непряева, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.