Сборная Буркина-Фасо по футболу вышла в полуфинал Кубка африканских наций

ТАСС, 29 января. Сборная Буркина-Фасо победила команду Туниса со счетом 1:0 в матче 1/4 финала Кубка африканских наций по футболу. Турнир проходит в Камеруне.

Единственный гол забил Данго Уаттара (45+3). На 82-й минуте Уаттара получил красную карточку.

В полуфинале турнира сборная Буркина-Фасо сыграет с победителем матча Сенегал - Экваториальная Гвинея, который пройдет 30 января.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате давки, которая произошла перед матчем 1/8 финала между сборными Камеруна и Коморских Островов (2:1) в понедельник в Яунде на стадионе "Олембе". Президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе объявил, что минута молчания будет проводиться перед началом каждой последующей встречи на турнире.

Лучшим результатом сборной Буркина-Фасо на турнире является второе место, занятое в 2013 году. Сборная Туниса в 2004 году становилась победителем турнира.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году турнир был перенесен из-за коронавируса. Турнир завершится 6 февраля.