Гол Свечникова принес "Каролине" победу над "Нью-Джерси" в матче НХЛ

В составе победителей отличились Джордан Мартинук (9-я минута) и Андрей Свечников (15). У гостей гол на счету Йеспера Боквиста (18).

ТАСС, 30 января. "Каролина" обыграла "Нью-Джерси" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Свечников забросил 15-ю шайбу в сезоне. Также он сделал 22 передачи в 37 матчах.

"Каролина" занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 62 очка в 41 игре. "Нью-Джерси" располагается на последней, восьмой позиции с 35 очками в 43 встречах.

В следующем матче "Каролина" примет "Сан-Хосе" 31 января, "Нью-Джерси" 1 февраля сыграет в гостях с "Торонто".