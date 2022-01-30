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Олимпиада-2022 в Пекине

Логинов первым из биатлонистов начал воскресную тренировку на Олимпиаде

Логинов вышел на трассу за полчаса до старта официальной тренировки
Александр Логинов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Логинов
© Станислав Красильников/ТАСС

ПЕКИН, 30 января. /ТАСС/. Чемпион мира россиянин Александр Логинов приступил к воскресной тренировке биатлонистов на Олимпийских играх в Пекине до ее официального начала. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Логинов вышел на трассу за полчаса до начала официальной тренировки (в 8:00 мск), другие команды на стадионе еще не появлялись. Российский биатлонист идет по трассе классическим стилем в размеренном темпе.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Первые медали в биатлоне будут разыграны на следующий день - в смешанной эстафете.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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