Российский шахматист Чигаев победил на международном турнире на Кубок Тигра

ВЛАДИВОСТОК, 30 января. /ТАСС/. Победителем международного турнира по шахматам на Кубок Тигра, который состоялся во Владивостоке, стал российский гроссмейстер из Тюмени Максим Чигаев. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Турнир проходил с 28 по 30 января. В нем участвовали трехкратный чемпион Узбекистана по шахматам Нодирбек Якуббоев, победитель Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной России Максим, Раунак Садвани из Индии, тренер молодежной сборной России по шахматам, единственный гроссмейстер Таджикистана Фаррух Амонатов. Регионы Дальнего Востока представили чемпион Приморья Данила Сутормин, чемпион Хабаровска Олег Рычков, гроссмейстер и многократный чемпион дальневосточных турниров Жамсаран Цыдыпов из Бурятии и чемпион Благовещенска Владимир Смыслов. В воскресенье во Владивостоке состоялось награждение победителей.

"Второй и решающий день Кубка тигра по быстрым шахматам во Владивостоке подарил зрителям невероятную борьбу, погоню и яркую развязку в виде дополнительного матча за первое место. Победителем турнира стал российский гроссмейстер из Тюмени Максим Чигаев", - сообщили в оргкомитете.

После основной трансляции на площадках Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) прошли мастер-класс от Амонатова, творческая встреча с Чигаевым, сеансы одновременной игры, на которых Садвани и Якуббоев играли одновременно на 25 досках с любителями шахмат. Завершилось трехдневное шахматное событие открытым блиц-турниром гроссмейстеров и чемпионов со школьниками и студентами - победителями местных детских соревнований и чемпионатов.

"Мы сделали большое дело. Доказали, что Владивосток достоин принимать турниры такого масштаба, - процитировали в оргкомитете организатора турнира, советника ректора ДВФУ и директора шахматного клуба вуза Рафаиля Айндинова. - Нашему региону есть, что показать: природу, уникальных зверей, масштабные туристические объекты, конечно, наш Дальневосточный федеральный университет. Турнир показал нам узкие места в спортивной подготовке шахматистов. Таких мероприятий однозначно должно быть больше, чтобы у местных ребят появлялся стимул к росту, они могли перенимать опыт лучших, взаимодействовать с ними".