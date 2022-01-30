Ковалев: сборная Китая готова к оборонительному хоккею на Олимпиаде

ПЕКИН, 30 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной Китая готовы к тому, что на Олимпиаде в Пекине будут много играть в обороне. Об этом ТАСС рассказал тренер команды Алексей Ковалев.

На предварительном этапе олимпийского турнира китайцы в группе А сыграют с командами США, Канады и Германии.

"Мы сами понимаем, что будем много играть в обороне. С другой стороны у нас неплохие нападающие, мы можем забить, поэтому будем выжидать возможность, пытаться правильно играть в средней и своей зонах, а в атаке - импровизировать", - сказал Ковалев.

За сборную сыграет получивший гражданство Китая воспитанник столичных "Крыльев Советов" Денис Осипов. "Он хороший защитник, не зря здесь. Много поиграл где, для него это будет хороший опыт на национальном уровне и в плане сравнения с уровнем других игроков", - подчеркнул Ковалев.