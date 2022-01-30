Гимнаст Далалоян заявил, что хотел бы больше времени уделять семье

ТАСС, 30 января. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Артур Далалоян хотел бы больше времени проводить с семьей. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидишь, - написал Далалоян. - Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство "полета", это незабываемые годы, но, наверное, пора бы уже приземлиться, наверное, пора подумать не о себе. Мой смысл жизни, моя душа, моя вселенная - это моя семья! Семья на первом месте, хочу посвящать себя им".

Далалояну 25 лет, на Олимпийских играх в Токио он выиграл золотую медаль в командных соревнованиях. Также гимнаст является трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.