Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону

ТАСС, 30 января. Норвежские биатлонисты Эрлен Бьонтегор, Йоханнес Дале, Дженни Энодд и Ранхильд Фемстейнвик выиграли смешанную эстафету 4х7,5 км на чемпионате Европы в германском Арбере.

Результат победителей составил 1 час 17 минут 44,9 секунды с двумя штрафными кругами и с 11 дополнительными патронами. Второе место заняли немцы Лукас Фрацшер, Филипп Хорн, Янина Хеттих и София Шнайдер (отставанием - 18,6 секунды, два штрафных круга + 13 дополнительных патронов), третье - швейцарцы Серафин Вистнер, Мартин Яегер, Элиза Гаспарин и Аита Гаспарин (+4.53,7; 5+18). Российские биатлонисты Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко заняли пятое место (+5.06,4; 5+21).

Финишировать в смешанной эстафете удалось только 13 сборным из 24. Чемпионат Европы в Арбере завершится 30 января одиночной смешанной эстафетой.