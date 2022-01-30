Сильный снегопад начался перед первой тренировкой фристайлистов в китайском Чжанцзякоу

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 30 января. /ТАСС/. Сильный снегопад с порывистым ветром обрушился на китайский Чжанцзякоу, где вечером в воскресенье началась первая тренировка фристайлистов в дисциплине "могул". Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Погода в городском округе начала портиться в обед в воскресенье, небо плотно затянули облака, хотя с утра и в предыдущие два дня было солнечно. За час до начала тренировок по фристайлу, которые проходят в снежном парке Гентин в пяти минутах езды от Олимпийской деревни, снег усилился, он сопровождается порывистым ветром.

Несмотря на это, понаблюдать за первыми тренировками могулистов пришли несколько десятков журналистов.

В состав российской олимпийской сборной по фристайлу в дисциплине "могул" вошли Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова.