Российские хоккеистки проведут тренировку вместо матча с китаянками перед Олимпиадой

ПЕКИН, 30 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женская сборная России по хоккею вместо контрольного матча с командой Китая проведет тренировку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

Матч с хозяйками турнира был запланирован на 31 января.

"Вместо игры с китайской командой будет тренировка на льду малой арены", - сообщили в пресс-службе.

Ранее из-за микротравм вратаря Дианы Фархутдиновой и защитника Ангелины Гончаренко россиянки не сыграли контрольный матч с чешками, который был запланирован 29 января.