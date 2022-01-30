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Олимпиада-2022 в Пекине

Российские хоккеистки проведут тренировку вместо матча с китаянками перед Олимпиадой

Матч со сборной Китая был запланирован на 31 января

ПЕКИН, 30 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женская сборная России по хоккею вместо контрольного матча с командой Китая проведет тренировку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

Матч с хозяйками турнира был запланирован на 31 января.

"Вместо игры с китайской командой будет тренировка на льду малой арены", - сообщили в пресс-службе.

Ранее из-за микротравм вратаря Дианы Фархутдиновой и защитника Ангелины Гончаренко россиянки не сыграли контрольный матч с чешками, который был запланирован 29 января.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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