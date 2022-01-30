Российская фигуристка Жук объяснила переход в сборную Чехии огромной конкуренцией

ТАСС, 30 января. Фигуристка Елизавета Жук, которая в конце декабря 2021 года получила чешское гражданство, объяснила переход в другую сборную огромной конкуренцией в России, из-за которой нет возможности пробиться на соревнования высокого уровня. Комментарий фигуристки приводит газета "Спорт-Экспресс".

"В России реально огромная конкуренция, много молодых классных спортсменов, но у них нет возможности пробиться, потому что есть кто-то лучше тебя. Не говорю, что это везение, просто все же прикладывают максимальные усилия, то есть вроде я работаю, стараюсь, но у меня, например, не было партнера. Три сезона я пропустила после юниоров, мне было сложно вернуться, и, когда появилась возможность, я сказала - да я готова на все, чтобы выступать. Появилась возможность попробоваться с Мартином Бидаром, представляя Чехию и тренироваться в Новогорске с командой Нины Мозер", - сказала Жук.

"Мы начали делать чешский паспорт в мае месяце, получилось достаточно проблематично, до последнего на нервах, я получила его 25 декабря, было очень мало времени. Занимались этим мой партнер и мой тренер, то есть делали все самостоятельно. Прерывали тренировки из-за созвонов с министерством, очень большая работа проделана, и я благодарна чешской федерации, моему партнеру и тренеру, что у нас есть возможность участвовать в Олимпиаде", - добавила фигуристка.

Жук 18 лет, на последнем чемпионате мира она в паре с Бидаром заняла 15-е место, после чего их включили в чешскую олимпийскую сборную на предстоящие Игры в Пекине. На чемпионате Европы в Таллине пара заняла 12-е место.