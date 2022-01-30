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Футбол во Франции

Футболист ПСЖ Рамос получил травму перед матчем с "Ниццей"

Испанец в течение недели пройдет обследование
Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос EPA-EFE/Thierry Larret
Описание
Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос
© EPA-EFE/Thierry Larret

ТАСС, 30 января. Защитник французского футбольного клуба ПСЖ Серхио Рамос получил травму икроножной мышцы. Об этом сообщила пресс-служба французского клуба.

Рамос повредил ногу 27 января во время тренировки команды. В течение недели футболист пройдет обследование и станет известен срок восстановления после травмы.

Рамосу 35 лет, он перешел в ПСЖ летом 2021 года. После трансфера игрок уже сталкивался с травмой икроножной мышцы. Рамос провел за клуб пять матчей, в которых забил один гол. Защитник с 2005 по 2021 год выступал за испанский "Реал", сыграл 671 игру, забил 101 гол, отдал 41 результативную передачу. В составе "Реала" Рамос стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны. Также он является двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира в составе сборной Испании.

ПСЖ занимает первое место в чемпионате Франции, после 22 туров у команды 53 очка. Следующий матч клуб проведет 31 января против "Ниццы" в 1/8 финала Кубка Франции.

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