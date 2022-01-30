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Олимпиада-2022 в Пекине

Барышева: российские конькобежцы и шорт-трекисты находятся в комфортных условиях в Пекине

По словам Варвары Барышевой, спортсмены адаптировались и привыкают к графику

ПЕКИН, 30 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские конькобежцы и шорт-трекисты готовятся к старту Олимпийских игр в комфортных условиях. Об этом ТАСС по телефону сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Сборные России по конькобежному спорту и шорт-треку прибыли в Пекин 27 и 28 января.

"У спортсменов нет вопросов: все адаптировались, привыкают к условиям и тому графику, который сейчас выстроен, - сказала Барышева. - Я общаюсь со своими коллегами, знаю, что спортсмены находятся в условиях, которые достаточно комфортны для обеспечения жизнедеятельности".

Конькобежный турнир на Олимпиаде пройдет с 5 по 19 февраля, шорт-трекисты будут соревноваться с 5 по 16 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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