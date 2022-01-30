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Футбол в России

"Зенит" объявил о досрочном переходе футболиста Азмуна в "Байер"

Изначально иранский форвард должен был присоединиться к команде из Германии по окончании текущего сезона
Нападающий Сердар Азмун Виталий Невар/ТАСС
Описание
Нападающий Сердар Азмун
© Виталий Невар/ТАСС

ТАСС, 30 января. Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о досрочном переходе иранского нападающего Сердара Азмуна в "Байер" из Леверкузена. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

22 января "Байер" объявил о подписании контракта с Азмуном, который должен был вступить в силу по окончании текущего сезона, когда прекратит действовать соглашение между игроком и "Зенитом".

За "Зенит" Азмун выступал с 2019 года, в составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок России. Всего за клуб иранец провел 104 матча, забив 62 гола и отдав 23 результативные передачи.

Также Азмун играл за казанский "Рубин" и "Ростов", с которым становился серебряным призером чемпионата России. В сезоне-2019/20 нападающий стал лучшим бомбардиром первенства страны, забив 17 голов. В составе сборной Ирана Азмун провел 60 матчей, забив 39 голов.

Теги
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