"Рубин" расторг контракт с футболистом Деспотовичем

ТАСС, 30 января. Сербский нападающий Джордже Деспотович и казанский футбольный клуб "Рубин" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Деспотович стал игроком "Рубина" летом 2020 года, за клуб 29-летний футболист провел 36 матчей, в которых забил 15 голов и сделал пять результативных передач. Также в России серб выступал за "Оренбург".

"Рубин" занимает 10-е место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, после 18 туров у клуба 22 очка. Следующий матч в чемпионате России команда проведет 28 февраля в гостях против петербургского "Зенита".