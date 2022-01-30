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Футбол в России

"Рубин" расторг контракт с футболистом Деспотовичем

Форвард выступал за казанскую команду с лета 2020 года
Нападающий "Рубина" Джордже Деспотович и полузащитник "Динамо" Денис Макаров Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Нападающий "Рубина" Джордже Деспотович и полузащитник "Динамо" Денис Макаров
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 30 января. Сербский нападающий Джордже Деспотович и казанский футбольный клуб "Рубин" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Деспотович стал игроком "Рубина" летом 2020 года, за клуб 29-летний футболист провел 36 матчей, в которых забил 15 голов и сделал пять результативных передач. Также в России серб выступал за "Оренбург".

"Рубин" занимает 10-е место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, после 18 туров у клуба 22 очка. Следующий матч в чемпионате России команда проведет 28 февраля в гостях против петербургского "Зенита".

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