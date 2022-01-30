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Кубок африканских наций

Сборная Египта по футболу сыграет с командой Камеруна в полуфинале Кубка африканских наций

В четвертьфинале египтяне в дополнительное время обыграли команду Марокко
Игроки сборной Египта по футболу EPA-EFE/Shaun Roy
Описание
Игроки сборной Египта по футболу
© EPA-EFE/Shaun Roy

ТАСС, 30 января. Сборная Египта в дополнительное время обыграла команду Марокко со счетом 2:1 в четвертьфинале Кубка африканских наций по футболу. Матч проходил в столице Камеруна Яунде.

В составе египетской команды голы забили Мохаммед Салах (53-я минута) и Трезеге (100). У сборной Марокко отличился Софиан Буфаль (7, с пенальти).

В полуфинале сборная Египта сыграет с командой Камеруна, которая в четвертьфинале победила сборную Гамбии (2:0). Сборная Египта является семикратным победителем Кубка африканских наций. В последний раз египтяне выигрывали турнир в 2010 году.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году соревнования были перенесены из-за коронавируса. Турнир завершится 6 февраля.

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