Сборная Египта по футболу сыграет с командой Камеруна в полуфинале Кубка африканских наций

ТАСС, 30 января. Сборная Египта в дополнительное время обыграла команду Марокко со счетом 2:1 в четвертьфинале Кубка африканских наций по футболу. Матч проходил в столице Камеруна Яунде.

В составе египетской команды голы забили Мохаммед Салах (53-я минута) и Трезеге (100). У сборной Марокко отличился Софиан Буфаль (7, с пенальти).

В полуфинале сборная Египта сыграет с командой Камеруна, которая в четвертьфинале победила сборную Гамбии (2:0). Сборная Египта является семикратным победителем Кубка африканских наций. В последний раз египтяне выигрывали турнир в 2010 году.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году соревнования были перенесены из-за коронавируса. Турнир завершится 6 февраля.