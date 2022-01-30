СМИ: клуб второй английской лиги заинтересован в футболисте "Локомотива" Анджорине

ТАСС, 30 января. Клуб второго по силе английского футбольного дивизиона "Хаддерсфилд" может на правах аренды приобрести нападающего "Локомотива" Фаустино Анджорина. Об этом сообщает интернет-портал The Athletic.

"Локомотив" до конца сезона арендовал Анджорина у "Челси" в начале сентября 2021 года. Согласно договору, у московского клуба была опция выкупа англичанина за $22,78 млн в зимнее трансферное окно. По данным источника, после травмы игрока и ухода из клуба руководителя по спорту и развитию Ральфа Рангника "Локомотив" отказался выкупать нападающего.

Анджорин получил перелом плюсневой кости в начале ноября. Англичанин принял участие в девяти матчах "Локомотива" в разных турнирах, забив один гол. По информации The Athletic, 20-летний Анджорин находится на завершающей стадии восстановления.

"Локомотив" занимает шестое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав после 18 туров 28 очков. Следующий матч в чемпионате России команда проведет 27 февраля в гостях против "Краснодара".

"Хаддерсфилд" занимает седьмое место в Чемпионшипе, в 29 играх команда набрала 45 очков.