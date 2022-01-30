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Футбол в России

СМИ: клуб второй английской лиги заинтересован в футболисте "Локомотива" Анджорине

"Хаддерсфилд" может приобрести игрока на правах аренды

ТАСС, 30 января. Клуб второго по силе английского футбольного дивизиона "Хаддерсфилд" может на правах аренды приобрести нападающего "Локомотива" Фаустино Анджорина. Об этом сообщает интернет-портал The Athletic.

"Локомотив" до конца сезона арендовал Анджорина у "Челси" в начале сентября 2021 года. Согласно договору, у московского клуба была опция выкупа англичанина за $22,78 млн в зимнее трансферное окно. По данным источника, после травмы игрока и ухода из клуба руководителя по спорту и развитию Ральфа Рангника "Локомотив" отказался выкупать нападающего.

Анджорин получил перелом плюсневой кости в начале ноября. Англичанин принял участие в девяти матчах "Локомотива" в разных турнирах, забив один гол. По информации The Athletic, 20-летний Анджорин находится на завершающей стадии восстановления.

"Локомотив" занимает шестое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав после 18 туров 28 очков. Следующий матч в чемпионате России команда проведет 27 февраля в гостях против "Краснодара".

"Хаддерсфилд" занимает седьмое место в Чемпионшипе, в 29 играх команда набрала 45 очков.

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