Тренера сборной Туниса по футболу уволили после вылета из Кубка африканских наций

ТАСС, 31 января. Мондер Кебайер отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Туниса по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Туниса.

Новым главным тренером команды назначен Джалил Кадри, работавший помощником Кебайера.

Сборная Туниса заняла третье место в группе F на проходящем в Камеруне Кубке африканских наций и вышла в плей-офф. В 1/8 финала команда обыграла нигерийцев (1:0), в четвертьфинале уступила сборной Буркина-Фасо (0:1). Кадри руководил командой в матче против сборной Нигерии, поскольку Кебайер находился на карантине после положительного результата теста на коронавирус.

В марте сборная Туниса проведет стыковые матчи с командой Мали за выход на чемпионат мира.

Кебайеру 51 год, он возглавлял сборную Туниса с августа 2019 года. Кадри 50 лет, ранее он тренировал различные клубы в Тунисе и на Ближнем Востоке, в штаб национальной команды вошел в 2021 году.