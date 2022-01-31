Нападающий "Каролины" Свечников забросил победную шайбу во втором матче НХЛ подряд

В составе победителей отличились Винсент Трочек (5-я минута) и Андрей Свечников (57). У гостей гол на счету Рудольфа Балцерса (44).

Свечников забросил 16-ю шайбу в сезоне, также он сделал 22 передачи в 38 матчах регулярного чемпионата. Российский нападающий был признан второй звездой матча. В ночь на воскресенье "Каролина" обыграла "Нью-Джерси" со счетом 2:1, победная шайба также была на счету Свечникова.

"Каролина" занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 64 очка в 42 играх. "Сан-Хосе" располагается на пятой позиции в Тихоокеанском дивизионе с 47 очками в 45 встречах.

В следующем матче "Каролина" сыграет в гостях с "Торонто" 8 февраля, "Сан-Хосе" 2 февраля встретится на выезде с "Тампой".