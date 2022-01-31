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НХЛ

Нападающий "Каролины" Свечников забросил победную шайбу во втором матче НХЛ подряд

"Каролина" победила "Сан-Хосе" со счетом 2:1
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников AP Photo/Karl B DeBlaker
Описание
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников
© AP Photo/Karl B DeBlaker

ТАСС, 31 января. "Каролина" обыграла "Сан-Хосе" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей отличились Винсент Трочек (5-я минута) и Андрей Свечников (57). У гостей гол на счету Рудольфа Балцерса (44).

Свечников забросил 16-ю шайбу в сезоне, также он сделал 22 передачи в 38 матчах регулярного чемпионата. Российский нападающий был признан второй звездой матча. В ночь на воскресенье "Каролина" обыграла "Нью-Джерси" со счетом 2:1, победная шайба также была на счету Свечникова.

"Каролина" занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 64 очка в 42 играх. "Сан-Хосе" располагается на пятой позиции в Тихоокеанском дивизионе с 47 очками в 45 встречах.

В следующем матче "Каролина" сыграет в гостях с "Торонто" 8 февраля, "Сан-Хосе" 2 февраля встретится на выезде с "Тампой".

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